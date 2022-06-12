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"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Рейнджерс" и в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

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Тампа, Воскресенье 12 июня 2022 09:56
"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Рейнджерс" и в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли Фото: Хоккейная магия "Молний" длится уже три сезона (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорцив

Четвертая победа "Тампы-Бэй Лайтнинг" завершила финальную серию Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Восточная конференция, плей-офф, финал, 6-й матч

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: Стэмкос, 30:43, 53:28 – Ватрано, 53:07

Упустив несколько моментов в первые полчаса поединка, "Молнии" открыли счет в середине второго периода. Это Стэмкос подхватил шайбу в центре площадки, протянул к правому борту и неожиданно бросил из-под защитника прямо в угол ворот.

"Рейнджерс" сумели отыграться за 7 минут до сирены. Нью-Йоркцам удалось реализовать большинство усилиями Ватрано – форвард сыграл на подборе после вбрасывания и мощно пробил под стойку. Но уже 20 секунд спустя "Тампа" восстановила статус-кво – Стэмкос со второй попытки забил Шестеркину на грани фола, то ли выбивая шайбу из ловушки вратаря, то ли рукой после того, как россиянин выпустил "диск".

Финальный штурм с выходом шестого полевого "Рейнджерс" не удался. "Синерубашечники" роскошно начали серию, одержав две победы с позиции андердога. Однако победить еще дважды оказалось неподъемной задачей для "Нью-Йорка".

Как следствие, "Тампа-Бэй" в третий раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли. Предыдущие два выхода завершились триумфом флоридцев. Старт серии назначен на 16 июня.

Напомним, что "Колорадо" стал финалистом Кубка Стэнли от Западной конференции.

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