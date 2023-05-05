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"Голден Стейт" розгромив "Лейкерс" у другому матчі 1/2 фіналу плей-офф НБА

Фото: Боротьба точилася навіть на підлозі "Чейз Центру" (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою "Голден Стейт Ворріорз" завершилася друга зустріч півфінальної серії плей-офф Західної конференції Національної баскетбольної асоціації проти "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Голден Стейт" – "Лейкерс" – 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20); серія – 1:1

У дебюті суперники грали на рівних, але від середини стартової чверті "Лейкерс" спробували піти у відрив. Піку перевага лос-анджелесців сягнула на фініші 12-хвилинки. Гості "привезли" чинним чемпіонам +7.

Утім, наступні дві чверті повністю перевернули гру. "Ворріорз" доволі швидко наздогнали "Лейкерс" у рахунку. Далі ж господарі паркету почали методично збільшувати власну перевагу над командою з Міста янголів. Якщо перед великою перервою гандикап склав 11 очок, то після третьої чверті зріс до 30-ти пунктів.

Сяк-так "Лос-Анджелес" вирівняв становище на фінальному відрізку. Проте, навіть мінімальна перемога в останній чверті не дозволила "Лейкерс" уникнути розгрому. Як наслідок, "Голден Стейт" зрівняв рахунок у серії. Наступні два матчі відбудуться в Лос-Анджелесі.

Найрезультативнішим у матчі став атакувальний оборонець "Ворріорз" Клей Томпсон. Він набрав 30 очок, зробив 3 підбирання і оформив 1 асист. У складі ж "Лейкерс" найбільше пунктів приніс Леброн Джеймс (23 очки).

До слова, напередодні "Бостон" зрівняв рахунок у серії з "Філадельфією" завдяки домашньому розгрому.

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