"Голден Стэйт" разгромил "Лейкерс" во втором матче 1/2 финала плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Голден Стэйт" – "Лейкерс" – 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20); серия – 1:1

В дебюте соперники играли на равных, но с середины стартовой четверти "Лейкерс" попытались уйти в отрыв. Пика преимущество лос-анджелесцев достигло на финише 12-минутки. Гости "привезли" действующим чемпионам +7.

Впрочем, следующие две четверти полностью перевернули игру. "Уорриорз" довольно быстро догнали "Лейкерс" в счете. Далее же хозяева паркета начали методически увеличивать собственное преимущество над командой из Города ангелов. Если перед большим перерывом гандикап составил 11 очков, то после третьей четверти вырос до 30-ти пунктов.

Кое-как "Лос-Анджелес" выровнял положение на финальном отрезке. Однако даже минимальная победа в последней четверти не позволила "Лейкерс" избежать разгрома. Как следствие, "Голден Стэйт" сравнял счет в серии. Следующие два матча состоятся в Лос-Анджелесе.

Самым результативным в матче стал атакующий защитник "Уорриорз" Клей Томпсон. Он набрал 30 очков, сделал 3 подбора и оформил 1 ассист. В составе же "Лейкерс" больше всего пунктов принес Леброн Джеймс (23 очка).