"Бостон" розгромом "Філадельфії" зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-офф НБА
Перемогою "Бостон Селтікс" із великим рахунком завершився матч другого раунду плей-офф проти "Філадельфії Севенті Сіксерс" у Східній конференції Національної баскетбольної асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу
"Бостон" – "Філадельфія" – 121:87 (28:22, 29:27, 35:16, 29:22); серія – 1:1
Після рівного дебюту зустрічі "Селтікс" узяли ініціативу до своїх рук орієнтовно від середини першої чверті. Поступово бостонці створили невеликий очковий запас над суперником. Перед великою перервою "Філа" відстала на 8 пунктів.
Третя ж 12-хвилинка обернулася повним фіаско для "Севенті Сіксерс". Господарі просто зім'яли пенсильванців. Ті набрали лише 16 очок. Натомість "Бостон" оформив аж 35 пунктів і збільшив гандикап до +27.
Концентрацію "Селтікс" не втратили і на останньому ігровому відрізку. Звісно, у фінальній чверті більше часу отримали резервісти. Утім, бостонці надмірно хватку не послабили. Тож додали до своєї підсумкової переваги ще 7 пунктів.
Домашня перемога дозволила "Бостону" зрівняли рахунок у серії 1/2 фіналу на Сході. Наступні два матчі відбудуться у Філадельфії. Перший зіграють у ніч проти 6 травня, а другий – 7 травня ввечері.
Найрезультативнішим у звітному поєдинку став Джейлен Браун. Легкий форвард "Селтікс" набрав 35 очок, зробив 3 підбирання і віддав 4 передачі. На паркеті він провів 30 хвилин.
До слова, напередодні лідер "Філадельфії" Ембіід став Найціннішим гравцем НБА за підсумками регулярного сезону.
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