UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гол у свої ворота історичного масштабу: директор ЦРУ про можливу відмову допомагати Україні

Архівне фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Для Сполучених Штатів вийти з війни в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б рівносильно голу у свої ворота історичного масштабу.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.

У чому полягає завдання України

"Цей рік, імовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за рамки героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи і незалежності", - сказав директор ЦРУ.

Бернс вважає, що в міру того, як російський диктатор Володимир Путін відновлює оборонне виробництво Росії - за допомогою найважливіших компонентів із Китаю, а також озброєнь і боєприпасів з Ірану і Північної Кореї - він продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він зможе розчавити Україну та вимотати її західних прихильників. 

Директор ЦРУ додав, що Україні необхідно пробити зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії, не тільки домагаючись прогресу на лінії фронту, а й завдаючи глибших ударів позаду неї і домагаючись стійких успіхів у Чорному морі. 

Західна допомога Україні має зберегтися

"У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерної зброї, і було б нерозумно повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б настільки ж нерозумно надмірно сприймати їх", - сказав Бернс.

Він вважає, що ключ до успіху полягає в збереженні західної допомоги Україні. Бернс додав, що це відносно скромна інвестиція, що становить менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США, яка приносить значну геополітичну віддачу для Сполучених Штатів і значну віддачу для американської промисловості. 

Припинення допомоги Україні стане голом у свої ворота для США

Директор ЦРУ повідомив, що збереження поставок зброї зміцнить позиції України, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів. 

"Це дає шанс забезпечити довгострокову перемогу Україні та стратегічний програш Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відновитися, тоді як Росії доведеться нести постійні витрати через дурість Путіна", - сказав Бернс.

Він підсумував, що для Сполучених Штатів вийти з війни в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б рівносильно голу у свої ворота історичного масштабу.

Проблеми із допомогою США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Києву.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього законопроєкту. Причиною стали вимоги республіканців додати туди жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, вже зараз Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Україні