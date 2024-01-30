Гол у свої ворота історичного масштабу: директор ЦРУ про можливу відмову допомагати Україні

У чому полягає завдання України

"Цей рік, імовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за рамки героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи і незалежності", - сказав директор ЦРУ.

Бернс вважає, що в міру того, як російський диктатор Володимир Путін відновлює оборонне виробництво Росії - за допомогою найважливіших компонентів із Китаю, а також озброєнь і боєприпасів з Ірану і Північної Кореї - він продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він зможе розчавити Україну та вимотати її західних прихильників.

Директор ЦРУ додав, що Україні необхідно пробити зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії, не тільки домагаючись прогресу на лінії фронту, а й завдаючи глибших ударів позаду неї і домагаючись стійких успіхів у Чорному морі.

Західна допомога Україні має зберегтися

"У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерної зброї, і було б нерозумно повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б настільки ж нерозумно надмірно сприймати їх", - сказав Бернс.

Він вважає, що ключ до успіху полягає в збереженні західної допомоги Україні. Бернс додав, що це відносно скромна інвестиція, що становить менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США, яка приносить значну геополітичну віддачу для Сполучених Штатів і значну віддачу для американської промисловості.

Припинення допомоги Україні стане голом у свої ворота для США

Директор ЦРУ повідомив, що збереження поставок зброї зміцнить позиції України, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів.

"Це дає шанс забезпечити довгострокову перемогу Україні та стратегічний програш Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відновитися, тоді як Росії доведеться нести постійні витрати через дурість Путіна", - сказав Бернс.

Він підсумував, що для Сполучених Штатів вийти з війни в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б рівносильно голу у свої ворота історичного масштабу.

Проблеми із допомогою США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Києву.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього законопроєкту. Причиною стали вимоги республіканців додати туди жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, вже зараз Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.