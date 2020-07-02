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Гол Ярмоленко в ворота "Челси" принес победу "Вест Хэму"

Новости » Спорт     02.07.2020 - 09:11
Гол Ярмоленко в ворота "Челси" принес победу "Вест Хэму"
Фото: Андрей Ярмоленко - по центру (whufc.com)

"Молотобойцы" оторвались от зоны вылета

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил "Челси" в матче 32 тура английской Премьер-лиги (3:2). Этот гол в лондонском дерби стал победным для "молотобойцев".

Об этом сообщается на сайте клуба.

Хавбек начал поединок на скамейке запасных, на 78 минуте при счете 2:2 вышел на замену вместо Джаррода Боуэна.

И чуть больше, чем через десять минут украинец принес победу своей команде, установив итоговый счет.

В составе "Вест Хэма" также отличились Томаш Соучек и Майкл Антонио. За гостей дубль оформил Виллиан.

Это четвертый гол для Ярмоленко в нынешнем сезоне АПЛ. Предыдущий раз украинский легионер отличался в составе "молотобойцев" еще 28 сентября прошлого года, после чего много времени пропустил из-за травм.

"Челси" идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав в 31 матче 54 очка. У "Вест Хэма" 30 очков и благодаря этой победе команда поднялась на 16 позицию, оторвавшись от зоны вылета. "Молотобойцы" прервали свою трехматчевую серию поражений и трехматчевую победную серию "синих".

Напомним, лидером турнира является "Ливерпуль", который досрочно завоевать титул чемпиона Англии сезона-2019/20.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ЧелсиЯрмоленкочемпионат АнглииВест Хэм
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