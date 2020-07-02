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Гол Ярмоленка у ворота "Челсі" приніс перемогу "Вест Хему"

Новини » Спорт     02.07.2020 - 09:11
Гол Ярмоленка у ворота "Челсі" приніс перемогу "Вест Хему"
Фото: Андрій Ярмоленко - по центру (whufc.com)

"Молотобойці" відірвалися від зони вильоту

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко забив "Челсі" в матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги (3:2). Цей гол у лондонському дербі став переможним для "молотобійців".

Про це повідомляється на сайті клубу.

Хавбек почав поєдинок на лаві запасних, на 78 хвилині за рахунку 2:2 вийшов на заміну замість Джаррод Боуена.

І трохи більше, ніж за десять хвилин українець приніс перемогу своїй команді, встановивши підсумковий рахунок.

У складі "Вест Хема" також відзначилися Томаш Соучек і Майкл Антоніо. За гостей дубль оформив Вілліан.

Це четвертий гол для Ярмоленко в нинішньому сезоні АПЛ. Попередній раз український легіонер відзначався у складі "молотобійців" ще 28 вересня минулого року, після чого багато часу пропустив через травми.

"Челсі" йде на четвертому місці в турнірній таблиці, набравши в 31 матчі 54 очки. У "Вест Хема" 30 очок і завдяки цій перемозі команда піднялась на 16 позицію, відірвавшись від зони вильоту. "Молотобойці" перервали свою триматчеву серію поразок і триматчеву переможну серію "синіх".

Нагадаємо, лідером турніру є "Ліверпуль", який достроково завоювати титул чемпіона Англії сезону-2019/20.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ЧелсиЯрмоленкочемпионат АнглииВест Хем
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