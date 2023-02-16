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Годжес припустив, що Путін не залишиться при владі до кінця року

Фото: колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (фото: twitter.com / litdelnato)
Автор: Юлія Бойко

Новий російський контрнаступ не змінить ситуацію на полі бою, а лише створить додаткові передумови для усунення Путіна від влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача військами США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса під час Kyiv Jewish Forum.

"Це катастрофа, створена виключно однією людиною, Володимиром Путіним. Чесно кажучи, я буду здивований, якщо він все ще буде при владі до кінця цього року. Думаю, що всередині Росії зараз дуже багато тектонічних сил, які стикаються одна з одною", - сказав Годжес, пояснивши, що Путіну буде особливо важко залишатися при владі після звільнення Україною Криму.

За словами Годжеса, Україна також ніколи не буде в безпеці та не зможе відновити свою економіку, поки Росія окупує Крим. Так, Чорноморський флот вже в змозі переривати або блокувати перевезення, які приходять і виходять з Одеси. З точки зору безпеки, Крим є стартовим майданчиком для російських безпілотників та ВПС.

"Якби відбулося врегулювання шляхом переговорів, коли Україна погодилася або на неї чинили тиск відмовитися від Криму, тоді росіяни просто чекали б кілька років, поки ми не втратимо інтерес, перейдемо до чогось іншого, а потім вони почали б знову. Тому я вважаю, що Крим є вирішальним тереном. Коли Україна звільнить Крим, то за ним буде і Донбас", - спрогнозував Годжес під час включення з Вашингтона.

Україні необхідна зброя великої дальності для ізоляції Криму, що змусить російські війська піти з півострова. Зокрема, бомби малого діаметру із радіусом дії 150 км вже могли б вразити транспортну інфраструктуру та унеможливити Росією ремонт Керченського мосту, вважає Годжес.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Водночас екс-командувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, генерал Стенлі МакКрістал вважає, що російська агресія в Україні увійшла у нову фазу.

Під час форуму екс-премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон також заявив, що попри певні затримки у прийнятті рішень, обсяги військової допомоги Україні з боку США перевершують очікування скептиків.

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Володимир Путін