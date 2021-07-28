UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В годовщину режима "тишины" оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 27 июля, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

28 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное боевики открыли огонь из 120-мм минометов.

Напомним, год назад, 27 июля 2020 года, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, 26 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения семь украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС