В годовщину режима "тишины" оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 июля, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Вблизи Золотого-4 и Водяного боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.
В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
28 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное боевики открыли огонь из 120-мм минометов.
Напомним, год назад, 27 июля 2020 года, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, 26 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения семь украинских военных.