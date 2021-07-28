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У річницю режиму "тиші" окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 27 липня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Поблизу Золотого-4 та Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У районі населених пунктів Катеринівка та Кам'янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

28 липня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Недалеко від селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Піски та Водяне бойовики відкрили вогонь зі 120-мм мінометів.

Нагадаємо, рік тому, 27 липня 2020 року, вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, 26 липня на Донбасі унаслідок ворожих обстрілів отримали поранення сім українських військових.

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