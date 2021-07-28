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В годовщину режима "тишины" оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе

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Донбасс, Среда 28 июля 2021 08:14
В годовщину режима "тишины" оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе Фото: на Донбассе оккупанты отметили обстрелами годовщину режима тишины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 27 июля, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

28 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное боевики открыли огонь из 120-мм минометов.

Напомним, год назад, 27 июля 2020 года, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, 26 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения семь украинских военных.

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