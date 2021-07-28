У річницю режиму "тиші" окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі
За минулу добу, 27 липня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Поблизу Золотого-4 та Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
У районі населених пунктів Катеринівка та Кам'янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
28 липня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Недалеко від селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу населених пунктів Піски та Водяне бойовики відкрили вогонь зі 120-мм мінометів.
Нагадаємо, рік тому, 27 липня 2020 року, вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, 26 липня на Донбасі унаслідок ворожих обстрілів отримали поранення сім українських військових.