К годовщине Чернобыльской катастрофы 48 тысяч киевлян получат финансовую помощь, - Кличко

Более 48 тысяч киевлян получат материальную помощь от городских властей к годовщине Чернобыльской трагедии.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
"Приближается трагическая дата в истории Украины - годовщина Чернобыльской катастрофы. На днях я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Одноразовую адресную социальную помощь - от 600 до 1000 гривен - получат более 48 000 киевлян, пострадавших вследствие аварии", - сказал Кличко.
Согласно распоряжению городского головы, материальную помощь в размере 1000 грн получат:
В размере 700 грн:
В размере 600 грн:
Кличко также отметил, что городская власть помогает лицам, пострадавшим от катастрофы, не только накануне годовщины.
"Столичная власть постоянно работает над обеспечением медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, продолжает предоставлять квартиры чернобыльцам. И финансирует эту программу за средства городского бюджета", - сказал Виталий Кличко.
Он пояснил, что выплаты перечислят на "Карточку киевлянина". А те, кто получает выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения.
Напомним, ранее Министерство социальной политики сообщало, что на социальную защиту чернобыльцев направят на 403,5 млн гривен больше, чем в 2020 году. Эта защита остается одним из приоритетов в работе ведомства.