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На соцзащиту чернобыльцев направят на 403,5 млн гривен больше, чем в 2020 году

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 17:53
На соцзащиту чернобыльцев направят на 403,5 млн гривен больше, чем в 2020 году Фото: на чернобыльцев направят на 403,5 млн грн больше, чем в 2020 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство социальной политики сообщает, что на социальную защиту чернобыльцев направят на 403,5 млн гривен больше, чем в 2020 году. Эта защита остается одним из приоритетов в работе ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Сегодня численность лиц, имеющих статус пострадавших и имеющих право на льготы, составляет 1 718,1 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Из них 181,1 тысячи - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Среди ликвидаторов - 55,6 тысячи человек с инвалидностью.

Кроме того, начисляется 1 534 800 пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из которых 48,9 тысячи - лица с инвалидностью и 322,8 тысячи - дети.

"Для повышения уровня социального обеспечения людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из государственного бюджета финансируются соответствующие программы. На 2021 год предусмотрено 2,57 млрд грн, что на 403,5 млн грн больше по сравнению с 2020 годом", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине хотят повысить пенсии чернобыльцам. В конце января комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законы соответствующие законопроекты №№4555-4555-1.

Как писало РБК-Украина, Кабмин в конце 2020 года предлагал внести изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Эти изменения предусматривали повышение пенсий для чернобыльцев.

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