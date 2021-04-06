На соцзащиту чернобыльцев направят на 403,5 млн гривен больше, чем в 2020 году

Министерство социальной политики сообщает, что на социальную защиту чернобыльцев направят на 403,5 млн гривен больше, чем в 2020 году. Эта защита остается одним из приоритетов в работе ведомства.

"Сегодня численность лиц, имеющих статус пострадавших и имеющих право на льготы, составляет 1 718,1 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Из них 181,1 тысячи - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Среди ликвидаторов - 55,6 тысячи человек с инвалидностью.

Кроме того, начисляется 1 534 800 пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из которых 48,9 тысячи - лица с инвалидностью и 322,8 тысячи - дети.

"Для повышения уровня социального обеспечения людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из государственного бюджета финансируются соответствующие программы. На 2021 год предусмотрено 2,57 млрд грн, что на 403,5 млн грн больше по сравнению с 2020 годом", - указано в сообщении.