До роковин Чорнобильської катастрофи 48 тисяч киян отримають грошову допомогу, - Кличко

Понад 48 тисяч киян отримають грошову допомогу від міської влади до річниці Чорнобильської трагедії.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.
"Наближається трагічна дата в історії України - річниця Чорнобильської катастрофи. Днями я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги до 35-тих роковин Чорнобильської катастрофи. Одноразову адресну соціальну допомогу – від 600 до 1000 гривень - отримають понад 48 тисяч киян, які постраждали внаслідок аварії", - сказав Кличко.
Згідно з розпорядженням міського голови, матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн отримають:
У розмірі 700 грн:
У розмірі 600 грн:
Кличко також зазначив, що міська влада допомагає особам, що постраждали від катастрофи, не тільки напередодні роковин.
"Столична влада постійно працює над забезпеченням медичної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, продовжує надавати квартири чорнобильцям. І фінансує цю програму за кошти міського бюджету", - сказав Віталій Кличко.
Він пояснив, що виплати перерахують на "Картку киянина". А ті, хто отримує виплати через "Укрпошту", зможуть отримати допомогу у відділеннях установи.
Нагадаємо, раніше Міністерство соціальної політики повідомляло, що на соціальний захист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році. Цей захист залишається одним із пріоритетів в роботі відомства.