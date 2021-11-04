UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Годовщина смерти Гандзюк: США призвали наказать причастных к нападению

Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки призвали привлечь к ответственности лиц, стоящих за нападением на активистку Екатерину Гандзюк. Сегодня третья годовщина ее гибели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк в третью годовщину ее смерти. Мы чтим ее отвагу и преданность и призываем власти привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, унесшим ее жизнь", - заявили в посольстве.

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

Отметим вчера, коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение судьи Днепровского районного суда.

Обвиняемые в убийстве Гандзюк будут содержаться под стражей до 11 декабря 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина Гандзюк