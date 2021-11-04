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Роковини смерті Гандзюк: США закликали покарати причетних до нападу

Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки закликали притягнути до відповідальності осіб, що стоять за нападом на активістку Катерину Гандзюк. Сьогодні треті роковини її загибелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Згадуємо громадянську правозахисницю і антикорупційну активістку Катерину Гандзюк у третю річницю її смерті. Ми шануємо її відвагу та відданість і закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя", - заявили в посольстві.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Зазначимо вчора, колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду залишила без змін рішення судді Дніпровського районного суду.

Обвинувачені у вбивстві Гандзюк утримуватимуться під вартою до 11 грудня 2021 року.

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Катерина Гандзюк