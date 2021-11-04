Роковини смерті Гандзюк: США закликали покарати причетних до нападу

Сполучені Штати Америки закликали притягнути до відповідальності осіб, що стоять за нападом на активістку Катерину Гандзюк. Сьогодні треті роковини її загибелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Згадуємо громадянську правозахисницю і антикорупційну активістку Катерину Гандзюк у третю річницю її смерті. Ми шануємо її відвагу та відданість і закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя", - заявили в посольстві.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Зазначимо вчора, колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду залишила без змін рішення судді Дніпровського районного суду.

Обвинувачені у вбивстві Гандзюк утримуватимуться під вартою до 11 грудня 2021 року.