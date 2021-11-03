Дело Гандзюк: обвиняемых оставили под стражей на месяц

Коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение судьи Днепровского районного суда. Обвиняемые в убийстве Гандзюк будут содержаться под стражей до 11 декабря 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения решения судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - пишет пресс-служба. Согласно решению судьи Днепровского районного суда от 13 октября 2021 года, обвиняемые Владислав Мангер и Алексей Левин останутся под стражей до 11 декабря текущего года, без определения размера залога.