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Дело Гандзюк: обвиняемых оставили под стражей на месяц

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Среда 03 ноября 2021 21:45
Дело Гандзюк: обвиняемых оставили под стражей на месяц Фото: Владислав Мангер, фигурант дела Гандзюк (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение судьи Днепровского районного суда. Обвиняемые в убийстве Гандзюк будут содержаться под стражей до 11 декабря 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения решения судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - пишет пресс-служба.

Согласно решению судьи Днепровского районного суда от 13 октября 2021 года, обвиняемые Владислав Мангер и Алексей Левин останутся под стражей до 11 декабря текущего года, без определения размера залога.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что летом апелляционный суд также отклонил жалобы защиты Владислава Мангера, а также Алексея Левина и оставил их в СИЗО.

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