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Годовщина катастрофы МН17: страны Объединенной следственной группы сделали совместное заявление

Автор: РБК-Украина

Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины сделали совместное заявление к седьмой годовщине катастрофы самолета Малайзийских авиалиний MH17. Эти страны составляют объединенную следственную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сбитие самолета привело к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

"Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими. Для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудию и привлечению виновных к ответственности. Мы отдаем должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины относительно того, что произошло", - говорится в заявлении.

Дипломаты еще раз выразили соболезнования семьям погибших и их близким.

Напомним, 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

В середине июня суд Гааги завершил демонстрацию всех доказательств по делу о крушении MH17. В частности, адвокаты и прокуроры имели возможность ознакомиться с обломками самолета и реконструкцией его носовой части. После этого суд начал слушания по существу.

Последующие судебные заседании по делу о катастрофе MH17 начнутся 6 сентября в 11:00 по киевскому времени. Ожидается, что суд Гааги завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.

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следствиеМН17