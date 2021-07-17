Річниця катастрофи МН17: країни Об'єднаної слідчої групи зробили спільну заяву

Міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України зробили спільну заяву до сьомої річниці катастрофи літака Малайзійських авіаліній MH17. Ці країни складають Об’єднану слідчу групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Збиття літака призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу.

"Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими. Для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу повну підтримку їх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося", - йдеться в заяві.

Дипломати ще раз висловили співчуття сім’ям загиблих та їх близьким.