На годину вперед чи назад? Україна вночі переходить на літній час

"Стрілки годинників у ніч з 29 на 30 березня потрібно перевести на одну годину вперед", - йдеться у повідомленні.

Варто розуміти, що годинники на телефоні переводити власноруч не слід - система зробить це автоматично.

Переведення годинників у метро: цікаві факти

Цими вихідними, відповідно до національного переходу на літній час, систему метро також синхронізують.

"У метро діє посекундний графік руху поїздів, і від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури", - зазначають в адміністрації.

Координацію часу в підземці забезпечує центральна годинникова станція.

"Вона видає імпульс, що синхронізує понад 100 торцевих годинників на платформах і більше 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях", - кажуть у КМДА.

А технічне обслуговування та ремонт годинників виконують винятково вночі, коли рух поїздів зупинений.