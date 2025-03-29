На час вперед или назад? Украина ночью переходит на летнее время

"Стрелки часов в ночь с 29 на 30 марта нужно перевести на один час вперед", - говорится в сообщении.

Стоит понимать, что часы на телефоне переводить собственноручно не следует - система сделает это автоматически.

Перевод часов в метро: интересные факты

В эти выходные, в соответствии с национальным переходом на летнее время, систему метро также синхронизируют.

"В метро действует посекундный график движения поездов, и от точности часов зависит слаженность работы всей инфраструктуры", - отмечают в администрации.

Координацию времени в подземке обеспечивает центральная часовая станция.

"Она выдает импульс, синхронизирующий более 100 торцевых часов на платформах и более 3 500 механических часов на станциях, в депо и служебных помещениях", - говорят в КГГА.

А техническое обслуживание и ремонт часов выполняют исключительно ночью, когда движение поездов остановлено.