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Годинник Судного дня знову перевели вперед: скільки залишилося до "катастрофи"

Фото: годинник Судного дня перевели на секунду ближче до півночі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вчені-ядерники знову перевели годинник Судного дня. Тепер його стрілки розташовані за 89 секунд до "півночі" - найближче до ймовірної катастрофи, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time.

Встановлюючи стрілки годинника на позначці 89 секунд до півночі - на одну секунду ближче з часу останнього переведення у 2023 році - "Бюлетень вчених атомників" сигналізує про те, що світ знаходиться неприйнятно близько до катастрофи.

"Ми найближчі до півночі, ніж будь-коли раніше, що свідчить про надзвичайну небезпеку і є безпомилковим попередженням про те, що кожна мить затримки у зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи. Світ потребує не менше, а більше міжнародної співпраці для вирішення цих проблем", - заявили вчені. 

Вони виразили сподівання, що у 2025 році світові лідери визнають екзистенційну скруту, в якій опинився світ, і діятимуть в інтересах людства, вживаючи сміливих заходів для зменшення загроз, пов'язаних з ядерною зброєю, зміною клімату та потенційним зловживанням біологічною наукою, а також різноманітними новими технологіями.

Зазначається, що "продовження нинішнього шляху було б небезпечним". Серед причин переведення годинника називають і війну Росії проти України.

"Війна в Україні загрожує застосуванням ядерної зброї в будь-який момент. Проста випадковість, імпульсивне рішення чи прорахунок можуть занурити світ у хаос", - вважають вчені.

Також їх турбує ризик ядерної катастрофи. Близько 30 країн, що не володіють ядерною зброєю, наразі розглядають можливість створення власних арсеналів, і це підриває багаторічні зусилля з нерозповсюдження такої зброї та експоненціально збільшує ймовірність ядерної війни.

Крім того, за словами вчених, процес контролю над ядерними озброєннями руйнується, а нинішні контакти на високому рівні між ядерними державами є "абсолютно неадекватними" з огляду на існуючу небезпеку.

Годинник Судного дня

Годинник Судного дня - це проєкт вчених-атомників Чиказького університету, який вони розпочали у 1947 році на позначці 23:53, відразу після створення першої американської атомної бомби.

Спочатку годинник відображав тільки загрозу ядерної війни, а з 2007 року враховуються також зміни клімату і технологічні досягнення, які можуть призвести до глобальної катастрофи.

Час, що залишився до півночі, символізує напруженість міжнародної ситуації та прогрес у розвитку ядерного озброєння. Сама опівніч - це момент ядерного катаклізму.

Нагадаємо, востаннє годинник Судного дня переводили у 2023 році - одразу на 10 секунд. Тоді символічний годинник переводили насамперед через війну РФ проти України.

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Годинник