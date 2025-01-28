Часы Судного дня снова перевели вперед: сколько осталось до "катастрофы"

Устанавливая стрелки часов на отметке 89 секунд до полуночи - на одну секунду ближе со времени последнего перевода в 2023 году - "Бюллетень ученых атомщиков" сигнализирует о том, что мир находится неприемлемо близко к катастрофе.

"Мы ближе к полуночи, чем когда-либо прежде, что свидетельствует о чрезвычайной опасности и является безошибочным предупреждением о том, что каждая минута задержки в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы. Мир нуждается не меньше, а больше международного сотрудничества для решения этих проблем", - заявили ученые.

Они выразили надежду, что в 2025 году мировые лидеры признают экзистенциальное затруднение, в котором оказался мир, и будут действовать в интересах человечества, принимая смелые меры для уменьшения угроз, связанных с ядерным оружием, изменением климата и потенциальным злоупотреблением биологической наукой, а также различными новыми технологиями.

Отмечается, что "продолжение нынешнего пути было бы опасным". Среди причин перевода часов называют и войну России против Украины.

"Война в Украине грозит применением ядерного оружия в любой момент. Простая случайность, импульсивное решение или просчет могут погрузить мир в хаос", - считают ученые.

Также их беспокоит риск ядерной катастрофы. 30 стран, не обладающих ядерным оружием, сейчас рассматривают возможность создания собственных арсеналов, и это подрывает многолетние усилия по нераспространению такого оружия и экспоненциально увеличивает вероятность ядерной войны.

Кроме того, по словам ученых, процесс контроля над ядерными вооружениями разрушается, а нынешние контакты на высоком уровне между ядерными державами являются "абсолютно неадекватными", учитывая существующую опасность.