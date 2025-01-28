Часы Судного дня снова перевели вперед: сколько осталось до "катастрофы"

Ученые-ядерщики снова перевели часы Судного дня. Теперь их стрелки расположены за 89 секунд до "полуночи" - ближе к вероятной катастрофе, чем когда-либо прежде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time.
Устанавливая стрелки часов на отметке 89 секунд до полуночи - на одну секунду ближе со времени последнего перевода в 2023 году - "Бюллетень ученых атомщиков" сигнализирует о том, что мир находится неприемлемо близко к катастрофе.
"Мы ближе к полуночи, чем когда-либо прежде, что свидетельствует о чрезвычайной опасности и является безошибочным предупреждением о том, что каждая минута задержки в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы. Мир нуждается не меньше, а больше международного сотрудничества для решения этих проблем", - заявили ученые.
Они выразили надежду, что в 2025 году мировые лидеры признают экзистенциальное затруднение, в котором оказался мир, и будут действовать в интересах человечества, принимая смелые меры для уменьшения угроз, связанных с ядерным оружием, изменением климата и потенциальным злоупотреблением биологической наукой, а также различными новыми технологиями.
Отмечается, что "продолжение нынешнего пути было бы опасным". Среди причин перевода часов называют и войну России против Украины.
"Война в Украине грозит применением ядерного оружия в любой момент. Простая случайность, импульсивное решение или просчет могут погрузить мир в хаос", - считают ученые.
Также их беспокоит риск ядерной катастрофы. 30 стран, не обладающих ядерным оружием, сейчас рассматривают возможность создания собственных арсеналов, и это подрывает многолетние усилия по нераспространению такого оружия и экспоненциально увеличивает вероятность ядерной войны.
Кроме того, по словам ученых, процесс контроля над ядерными вооружениями разрушается, а нынешние контакты на высоком уровне между ядерными державами являются "абсолютно неадекватными", учитывая существующую опасность.
Часы Судного дня - это проект ученых-атомщиков Чикагского университета, который они начали в 1947 году на отметке 23:53, сразу после создания первой американской атомной бомбы.
Сначала часы отражали только угрозу ядерной войны, а с 2007 года учитываются также изменения климата и технологические достижения, которые могут привести к глобальной катастрофе.
Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной ситуации и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь - это момент ядерного катаклизма.
Напомним, последний раз часы Судного дня переводили в 2023 году - сразу на 10 секунд. Тогда символические часы переводили прежде всего из-за войны РФ против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.