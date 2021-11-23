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Год после войны в Нагорном Карабахе: Путин зовет Алиева и Пашиняна на переговоры

Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин зовет на трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана и Армении. Встреча будет посвящена годовщине окончания войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2020 года Азербайджан перешел в стремительное наступление в Нагорном Карабахе, занимая армянские позиции. Эскалация достигла такой точки, что военные Баку случайно сбили российский военный вертолет, после чего сразу было достигнуто соглашение о прекращении войны в регионе.

Согласно документу, несколько районов перешли под контроль Азербайджана, но Армения сохранила контроль над Степанакертом под эгидой российских миротворцев.

Предыдущая большая война в Нагорном Карабахе, где преимущественно проживают армяне, в 1990-х годах ознаменовалась фактической оккупацией азербайджанских территорий. Украина не признавала так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

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Владимир ПутинИльхам АлиевНагорный КарабахНикол Пашинян