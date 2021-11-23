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Рік після війни в Нагірному Карабасі: Путін кличе Алієва та Пашиняна на переговори

Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін кличе на тристоронні переговори лідерів Азербайджану і Вірменії. Зустріч буде присвячена річниці закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що 26 листопада 2021 року в Сочі відбудуться тристоронні переговори Путіна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Зустріч приурочена до річниці підписання заяви про припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі від 9 листопада 2020 року.

"Планується розглянути хід реалізації домовленостей лідерів трьох країн від 9 листопада 2020 року та 11 січня 2021 року, а також намітити подальші кроки щодо зміцнення стабільності та налагодження мирного життя в регіоні. Особливу увагу буде приділено питанням відновлення і розвитку торговельно-економічних і транспортних зв'язків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени 2020 року Азербайджан перейшов у стрімкий наступ у Нагірному Карабасі, займаючи вірменські позиції. Ескалація досягла такої точки, що військові Баку випадково збили російський військовий вертоліт, після чого відразу було досягнуто угоди про припинення війни в регіоні.

Згідно з документом, кілька районів перейшли під контроль Азербайджану, але Вірменія зберегла контроль над Степанакертом під егідою російських миротворців.

Попередня велика війна в Нагірному Карабаху, де переважно проживають вірмени, у 1990-х роках ознаменувалася фактичною окупацією азербайджанських територій. Україна не визнавала так звану "Нагірно-Карабахську республіку" та підтримувала територіальну цілісність Азербайджану.

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Володимир ПутінІльхам АлієвНагорный КарабахНікол Пашинян