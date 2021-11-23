Рік після війни в Нагірному Карабасі: Путін кличе Алієва та Пашиняна на переговори

Президент Росії Володимир Путін кличе на тристоронні переговори лідерів Азербайджану і Вірменії. Зустріч буде присвячена річниці закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля .

Повідомляється, що 26 листопада 2021 року в Сочі відбудуться тристоронні переговори Путіна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Зустріч приурочена до річниці підписання заяви про припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі від 9 листопада 2020 року.

"Планується розглянути хід реалізації домовленостей лідерів трьох країн від 9 листопада 2020 року та 11 січня 2021 року, а також намітити подальші кроки щодо зміцнення стабільності та налагодження мирного життя в регіоні. Особливу увагу буде приділено питанням відновлення і розвитку торговельно-економічних і транспортних зв'язків", - йдеться в повідомленні.