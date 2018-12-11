За год центр обслуживания клиентов "Николаевгаза" предоставил более 90 тыс. консультаций

Иллюстративное фото (УНИАН)

За прошедший год 75% обращений в Центр касались вопросов по состоянию лицевых счетов

За первый год работы новый Центр обслуживания клиентов в Николаеве посетили более 94,4 тыс. потребителей газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый Центр обслуживания клиентов в Николаеве открылся в ноябре прошлого года. Он является основной точкой взаимодействия потребителей газа с ПАО "Николаевгаз". В нем можно получить консультации практически по любому газовому вопросу.

"Ежедневно наши специалисты обслуживают 400-500 потребителей. А помещение обустроено так, чтобы пребывание в Центре было максимально комфортным для наших клиентов", - говорит начальник управления клиентского сервиса ПАО "Николаевгаз" Алена Трибрат.

За прошедший год 75% обращений в Центр касались вопросов по состоянию лицевых счетов: проверка наличия задолженности или переплаты, уточнение действующих тарифов и норм, переоформление лицевых счетов в связи со сменой собственника и т.п. Половина из них – разъяснения по льготам и субсидиям.

8,2% клиентов пришли на прием для подачи документов и заявлений на присоединение к газораспределительным сетям или на их реконструкцию, 6% - оформили заявления на установку, замену или поверку газовых счетчиков, 5,5% - обратились с вопросами ремонта и профилактики газовых приборов.

Новый формат Центра обслуживания клиентов позволяет обслуживать ежедневно вдвое больше потребителей, чем прежние абонотделы. Несмотря на удобство и комфорт пребывания в Центре обслуживания ПАО "Николаевгаз" все же рекомендует своим клиентам больше переходить к использованию удаленных сервисов.

"Многие вопросы, такие как, например, сверка по лицевому счету, передача показаний, оплата за газ, можно решить удаленно, просто зарегистрировавшись в Личном кабинете на сайте 104.ua. Это можно сделать быстро, всего за пару минут, даже не выходя из дома. Также можно просто позвонить в Контакт-центр", - рассказывает Алена Трибрат.

На данный момент удобство использования Личного кабинета уже оценили 71 тыс. потребителей газа Николаевской области. А это 20% от общего количества клиентов ПАО "Николаевгаз".