За рік центр обслуговування клієнтів "Миколаївгазу" надав понад 90 тис. консультацій

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За минулий рік 75% звернень в Центр стосувалися питань щодо стану особових рахунків

За перший рік роботи новий Центр обслуговування клієнтів в Миколаєві відвідали понад 94,4 тис. споживачів газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Перший Центр обслуговування клієнтів у Миколаєві відкрився в листопаді минулого року. Він є основною точкою взаємодії споживачів газу з ПАТ "Миколаївгаз". У ньому можна отримати консультації практично з будь-якого газового питання.

"Щодня наші фахівці обслуговують 400-500 споживачів. А приміщення обладнане так, щоб перебування в Центрі було максимально комфортним для наших клієнтів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Миколаївгаз" Олена Трибрат.

За минулий рік 75% звернень в Центр стосувалися питань щодо стану особових рахунків: перевірка наявності заборгованості або переплати, уточнення діючих тарифів і норм, переоформлення особових рахунків у зв'язку зі зміною власника тощо. Половина з них – роз'яснення по пільгах та субсидіях.

8,2% клієнтів прийшли на прийом для подання документів та заяв на приєднання до газорозподільних мереж або на їх реконструкцію, 6% - оформили заяви на установку, заміну або повірку газових лічильників, 5,5% - звернулися з питаннями ремонту і профілактики газових приладів.

Новий формат Центру обслуговування клієнтів дозволяє обслуговувати щодня вдвічі більше споживачів, ніж колишні абонвідділи. Незважаючи на зручність і комфорт перебування в Центрі обслуговування ПАТ "Миколаївгаз" все ж рекомендує своїм клієнтам більше переходити до використання віддалених сервісів.

"Багато питання, такі як, наприклад, звірка по особовому рахунку, передача показань, оплата за газ, можна вирішити віддалено, просто зареєструвавшись в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Це можна зробити швидко, всього за кілька хвилин, навіть не виходячи з дому. Також можна просто зателефонувати в Контакт-центр", - розповідає Олена Трибрат.

На даний момент зручність використання Особистого кабінету вже оцінили 71 тис. споживачів газу Миколаївської області. А це 20% від загальної кількості клієнтів ПАТ "Миколаївгаз".