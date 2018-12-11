ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

За рік центр обслуговування клієнтів "Миколаївгазу" надав понад 90 тис. консультацій

Новини » Енергетика    11.12.2018 - 13:50
За рік центр обслуговування клієнтів "Миколаївгазу" надав понад 90 тис. консультацій
Ілюстративне фото (УНІАН)

За минулий рік 75% звернень в Центр стосувалися питань щодо стану особових рахунків

За перший рік роботи новий Центр обслуговування клієнтів в Миколаєві відвідали понад 94,4 тис. споживачів газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Перший Центр обслуговування клієнтів у Миколаєві відкрився в листопаді минулого року. Він є основною точкою взаємодії споживачів газу з ПАТ "Миколаївгаз". У ньому можна отримати консультації практично з будь-якого газового питання.

"Щодня наші фахівці обслуговують 400-500 споживачів. А приміщення обладнане так, щоб перебування в Центрі було максимально комфортним для наших клієнтів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Миколаївгаз" Олена Трибрат.

За минулий рік 75% звернень в Центр стосувалися питань щодо стану особових рахунків: перевірка наявності заборгованості або переплати, уточнення діючих тарифів і норм, переоформлення особових рахунків у зв'язку зі зміною власника тощо. Половина з них – роз'яснення по пільгах та субсидіях.

8,2% клієнтів прийшли на прийом для подання документів та заяв на приєднання до газорозподільних мереж або на їх реконструкцію, 6% - оформили заяви на установку, заміну або повірку газових лічильників, 5,5% - звернулися з питаннями ремонту і профілактики газових приладів.

Новий формат Центру обслуговування клієнтів дозволяє обслуговувати щодня вдвічі більше споживачів, ніж колишні абонвідділи. Незважаючи на зручність і комфорт перебування в Центрі обслуговування ПАТ "Миколаївгаз" все ж рекомендує своїм клієнтам більше переходити до використання віддалених сервісів.

"Багато питання, такі як, наприклад, звірка по особовому рахунку, передача показань, оплата за газ, можна вирішити віддалено, просто зареєструвавшись в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Це можна зробити швидко, всього за кілька хвилин, навіть не виходячи з дому. Також можна просто зателефонувати в Контакт-центр", - розповідає Олена Трибрат.

На даний момент зручність використання Особистого кабінету вже оцінили 71 тис. споживачів газу Миколаївської області. А це 20% від загальної кількості клієнтів ПАТ "Миколаївгаз".

НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Дніпропетровськгаз" на поточний рік Аварійна служба "Львівгазу" від початку року відреагувала на 25 тис. звернень споживачів
Новини України Миколаївгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся