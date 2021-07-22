За год от принятия "зеленого" закона государство ничего не сделало для его выполнения, - инвесторы

Она напомнила, что 21 июля исполнился год с момента принятия парламентом эпохального - как тогда казалось - закона №810-их "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии".

"Кризис на рынке возобновляемой энергетики по состоянию на теперь имеет все признаки углубления. Обещания, предоставленные государством инвесторам и юридически закрепленные в законе, не только не выполняются, но и, наоборот, создаются новые искусственные барьеры на пути развития отрасли", - заявила Шмидт.

По ее словам, как следствие, поступления новых инвестиций в украинскую экономику почти остановилось.

При этом она расписала, из того, что предусмотрено законом 810-их, выполняется, а что нет. Например, указывает она, инвесторы сразу согласились на сокращение "зеленых" тарифов после принятия закона и подписания президентом Владимиром Зеленским.

Однако она добавляет, что несмотря на то, что вопрос оплаты за электроэнергию из ВИЭ было болезненным и ключевым, оно до сих пор остается нерешенным.

"На сегодня производители "зеленой" электроэнергии получили лишь около 6,1 млрд грн, то есть 27% от размера долга 2020 года. Кроме того, как снежный ком, растет задолженность уже и за нынешние поставки электроэнергии", - сказала член правления УВЭА.

Она сообщила, что правительство должно обеспечить возмещение 20% выплат за "зеленую" электроэнергию из госбюджета 2021 года, однако умышленно не заложило эти средства при планировании бюджета.

"Уже имеющаяся задолженность по оплате производителям "зеленой" электроэнергии на июнь 2021 года составляет уже около 2,1 млрд грн", - сообщила она.

Среди других проблем она назвала то, что согласно украинскому законодательству "зеленые" аукционы должны были состояться еще в 2019 году, их запуск постоянно откладывается. Кроме того, закон №810-IX содержит государственные гарантии стабильности норм законодательства в течение действия "зеленого" тарифа (до 31 декабря 2029 года), "кроме законодательства, что уменьшает размер налогов или сборов или отменяет их". Вместо этого, отмечает Шмидт, правительство 1 июля 2021 года законопроектом №5600 инициировало введение акцизного сбора на электроэнергию из возобновляемых источников.

"Вместо того, чтобы уменьшить размер налогов или сборов или "улучшить положение субъектов хозяйствования" в секторе ВИЭ, как это указано в законе 810-их, правительство само инициирует возбуждение принятых положений через запланированное введение дополнительного акцизного налога. Это является фактическим сокращением размера "зеленого" тарифа. Таким образом Кабмин снова пренебрегает своими обязательствами перед национальными и международными инвесторами в ВИЭ и финансовыми институтами", - подчеркнула Шмидт.

По ее словам, выполнение положений закона №810-IX, который был призван урегулировать кризис, было фактически полностью проигнорировано властями.

"Очень хочется, чтобы следующая годовщина его принятия стала символом успеха на рынке и плодотворного сотрудничества, а не очередным напоминанием правительству о его обязанностях и обещаниях", - подытожила она.