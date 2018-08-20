За рік у президента розробили до 10 законопроектів щодо Криму

Окремі законодавчі ініціативи будуть стосуватися закону "Про вільну економічну зону Крим"

Впродовж 2018 року представництво президента України розробило до 10 законопроектів щодо Автономної республіки Крим, з яких тільки 3 були зареєстровані у Верховній раді. Про це повідомив Постійний представник президента України у АРК Борис Бабін, відповідаючи на питання "РБК-Україна".

"Впродовж року до 10 законопроектів було розроблено. Це декілька точкових законопроектів, які були подані на розгляд президенту. Ми вдячні народним депутатам, які підтримували низку цих проектів. Три з них зареєстровано в парламенті. Це стосується безкоштовної правової допомоги для кримчан; спрощення процедур реєстрації шлюбу; підсилення ефективності переслідування незаконного порушення авіаційного законодавства над Кримом", - повідомив Бабін.

Він додав, що представництво президента також працює над приєднанням України до низки конвенцій, які будуть мати значення до деокупації Криму.

"Є ще підзаконні акти різного рівня. Одні запропоновані на розгляд Кабінету міністрів. Наприклад, проекти змін та постанов. Тобто тут можна сказати, що на цьому етапі ми працюємо точково", - повідомив Бабін.

За його словами представництво президента України у АРК наразі опрацьовує низку законопроектів, які будуть вноситись до парламенту наступної дев’ятої сесії.

"Зараз розпочнеться політичний сезон, депутати повернуться до Києва. Ми будемо працювати з тим, щоб (законопроекти, - ред..) отримали політичну підтримку, після того як їх розгляне наше керівництво. Це буде стосуватись юрисдикції, визначення та покарання реального калаборанта; Це буде стосуватись посилення відповідальності у сфері санкцій", - додав він.

За словами Бабіна, окремі законодавчі ініціативи торкатимуться закону про "Про вільну економічну зону Крим".

"Також це (законопроекти, - ред..) будуть стосуватись низки заходів у сфері конституційних обов’язків кримчан щодо військової служби, щодо охорони здоров’я та освіти", - додав він.

Раніше постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін заявляв, що для сполучення між материковою територією України та окупованим Росією півостровом має бути визначений легальний перевізник для громадян.