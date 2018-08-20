Постпред президента требует определить легального перевозчика в Крым

По его словам, межобластные маршруты с КПВВ нецелесообразны

Для сообщения между материковой территорией Украины и оккупированным Россией полуостровом должен быть определен легальный перевозчик для граждан. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Наши граждане обращают внимание на то, что нет легального сообщения с КПВВ. Нет у людей документов, не решается вопрос о введении легального сообщения. Мы информировали наше руководство о ситуации. Сейчас мы ждем соответствующие организационные и кадровые меры. Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - сообщил Бабин.

По его словам, районная государственная администрация не решает вопрос с определением легального перевозчика в течение 4 лет.

"Должны быть законные конкурсы. Мы не являемся субъектами хозяйственной деятельности. Кто угодно пусть придет и работает. Но так, чтобы при этом он работал. Сегодня же мы имеем ситуацию, когда на КПВВ "Чонгар" есть отдельные легальные перевозчики, которые не работают. Они ставят одну маршрутку в день, а рядом сотню нелегальных таксистов. Показать маршрутку они могут, но это не вариант. Перевозчик должен зайти такой, чтобы он мог там физически находиться", - сообщил Бабин.

По его словам, автобусы должны ходить до Контрольно-пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

"Автобусы должны ходить до КПВВ "Каланчак", со станции Новоалексеевка до КПВВ "Чонгар". Также до КПВВ "Каланчак" может, если будет поезд до Вадима ходить местный рейс "Вадим - Каланчак", а после образования ЦПАУ "Чаплинка - КПВВ Каланчак". Это максимум. Межобластные маршруты с КПВВ нецелесообразны. Есть природные хабы, где люди будут пересаживаться и ехать дальше", - добавил он.

Напомним, 9 августа президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.