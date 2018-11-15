За год пенсионной реформы удалось легализовать занятость около 100 тыс. украинцев

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С 2019 года начинается автоматическое осовременивание пенсий, которое будет проходить ежегодно

В течение первого года после внедрения пенсионной реформы в Украине удалось легализовать занятость около 100 тысяч граждан Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По его словам, у людей уже появляется понимание того, что пенсионная реформа стимулирует их легализировать свой труд.

"Потому что, чтобы получить достойную пенсию, надо иметь легальную занятость и платить пенсионные, страховые взносы со всей суммы заработной платы. В течение года мы обеспечили легализацию около 100 тысяч наших сограждан", - рассказал Розенко.

Кроме того, он сообщил, что с 2019 года начинается уже автоматическое осовременивания пенсий, которое будет проходить ежегодно.

"Главный позитив пенсионной реформ, что люди не почувствовали в этом году, но что почувствуют в 2019 году, - это то, что со следующего года начинается уже автоматическое осовременивания пенсий, которое будет проходить ежегодно. Люди увидят, что уже не от решений правительства зависит перерасчет пенсий", – добавил он.

Он также рассказал, что в 2018 году уровень пенсионного обеспечения в Украине увеличился, потому что пошел перерасчет военнослужащим.

Также, по его словам, в течение года увеличиваются пенсии людям, пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

Напомним, ранее Розенко заявил, что повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, состоится уже в этом году.

Как писало РБК-Украина, еще в начале года в ведомстве были вынуждены начать привлекать займы у Госказначейства для покрытия кассовых разрывов.

В марте-апреле после перерасчета задним числом пенсий военным и полицейским расходы ПФ выросли, а вместе с ними возросла потребность в займах от Казначейства. Несмотря на то, что это стандартная практика, суммы займов стали больше, чем обычно.