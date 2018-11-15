За рік пенсійної реформи вдалося легалізувати зайнятість близько 100 тис. українців

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Із 2019 року починається автоматичне осучаснення пенсій, яке проходитиме щороку

Протягом першого року після запровадження пенсійної реформи в Україні вдалося легалізувати зайнятість близько 100 тисяч громадян України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За його словами, у людей уже з'являється розуміння того, що пенсійна реформа їх стимулює легалізовувати свою працю.

"Бо, щоб отримати гідну пенсію, треба мати легальну зайнятість і сплачувати пенсійні, страхові внески з усієї суми заробітної плати. Протягом року ми забезпечили легалізацію близько 100 тисяч наших співгромадян", - розказав Розенко.

Окрім того, він повідомив, що із 2019 року починається вже автоматичне осучаснення пенсій, яке проходитиме щороку.

"Головний позитив пенсійної реформ, що люди не відчули в цьому році, але що відчують у 2019 році, – це те, що з наступного року починається вже автоматичне осучаснення пенсій, яке проходитиме щороку. Люди побачать, що вже не від рішень уряду залежить перерахунок пенсій" – додав він.

Він також розповів, що в 2018 році рівень пенсійного забезпечення в Україні збільшився, тому що пішов перерахунок військовослужбовцям.

Також, за його словами, протягом року збільшуються пенсії людям, пенсії яких залежить саме від прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, раніше Розенко заявив, що підвищення пенсій людям, які мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, відбудеться вже в цьому році.

Як писало РБК-Україна, ще на початку року у відомстві були змушені почати залучати позики у Держказначейства для покриття касових розривів.

У березні-квітні після перерахунку заднім числом пенсій військовим і поліцейським витрати на ПФ зросли, а разом з ними зросла потреба у позиках від Казначейства. Незважаючи на те, що це стандартна практика, суми позик стали більше, ніж зазвичай.