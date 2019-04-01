За год через систему пробации прошли 100 тыс. правонарушителей

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На начало 2019 года 56,5 тыс. людей находились на пробации

В прошлом году через пробацию прошло около 100 тыс. граждан, которые привлекались к ответственности за уголовные преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра пробации.

Как отмечается, 56,5 тыс. граждан находились на пробации на начало 2019 года.

"За 2018 год в период пребывания на пробации повторные преступления совершило менее 2% правонарушителей. В то же время в системе ювенальной пробации с почти 2000 несовершеннолетних лишь 2,6 % совершили повторные преступления во время пребывания на пробации.", - говорится в сообщении.

В то же время процент повторной преступности среди подростков, которые прошли через центры ювенальной пробации, составляет 1,4 %, а это всего 5 детей.

В рамках пенитенциарной пробации решить вопросы, связанные с трудоустройством, помогли почти 1 тыс. осужденным, почти 2 тыс. помогли решить вопрос с проживанием после увольнения, и, таким образом, был снижен риск совершения ими повторных правонарушений. Кроме того, почти 20 тыс. человек были привлечены к общественным работам.

Пробация - это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда и согласно закона к осужденным, выполнение определенных видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, характеризующей обвиняемого. Уполномоченные органы по вопросам пробации начали работу в Украине с 1 января 2017 года.

РБК-Украина писало, что по словам директора Центра пробации Олега Янчука, необходим бюджетный запрос на деятельность Центра пробации на 2018-2019 годы составляет около 1 млрд гривен.