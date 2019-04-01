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За рік через систему пробації пройшли 100 тис. правопорушників

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 15:08
За рік через систему пробації пройшли 100 тис. правопорушників
Ілюстративне фото (Pixabаy)

На початок 2019 року 56,5 тис. людей перебували на пробації

У минулому році через пробацію пройшло  близько  100 тис. громадян, які притягувались  до відповідальності  за кримінальні  злочини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру пробації.

Як зазначається, 56,5 тис. громадян перебувало на пробації на початок 2019 року.

"За 2018 рік у період перебування на пробації повторні злочини вчинило менш як 2% правопорушників. В той же час в системі ювенальної пробації із майже 2000 неповнолітніх лише 2,6 % вчинили повторні злочини під час перебування на пробації.", - йдеться в повідомленні.

Водночас відсоток повторної злочинності серед підлітків, які пройшли саме через центри ювенальної пробації, становить 1,4 %, а це всього 5 дітей.  

В рамках пенітенціарної пробації вирішити питання, пов’язані з працевлаштуванням, допомогли майже 1 тис. засудженим, майже 2 тис. допомогли вирішити питання з проживанням після звільнення, і, таким чином, був зменшений ризик вчинення ними повторних правопорушень. Крім того, майже 20 тис. осіб були притягнуті до громадських робіт. 

Пробація - це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Уповноважені органи з питань пробації розпочали роботу з 1 січня 2017 року.

РБК-Україна писало, що за словами директора Центру пробації Олега Янчука, необхідний бюджетний запит на діяльність Центру пробації на 2018-2019 роки складає близько 1 млрд гривень. 

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