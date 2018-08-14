В Украине за 7 месяцев 2018 года через систему пробации прошли 85 тыс. правонарушителей

В 2017 году через систему пробации прошли 150 тысяч человек

В Украине за 7 месяцев 2018 года через систему пробации прошли уже 85 тыс. правонарушителей. Об этом на пресс-конференции "В Украине внедряют международный опыт работы с правонарушителями" сообщил и.о. директора Центра пробации Олег Янчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"85 тысяч правонарушителей прошли через систему пробации за 7 месяцев. Это зависит не всегда от пробации, но и от суда. Мы способны на сегодняшний день провести почти 150 тысяч правонарушителей, как и в предыдущем году", - рассказал он.

По его словам, к каждому правонарушителю применяется индивидуальный подход. Также он отметил, что Центру пробации Украины необходимо около 1 млрд гривен на работу и функционирование в 2018-2019 годах.

"Необходимый бюджетный запрос на деятельность центра пробации на этот и на следующий год составляет около одного миллиарда гривен. У нас 560 подразделений, у нас более 3 тысяч человек", - рассказал Янчук.

Отметим, что в Украине только с прошлого года создан единый государственный реестр заключенных и осужденных.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители министерств юстиции Украины и Аргентины подписали договор о передаче осужденных лиц.