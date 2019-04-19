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В ГНСУ заявляют об активном строительстве заграждения на границе с РФ

Новости » Политика    19.04.2019 - 17:47
В ГНСУ заявляют об активном строительстве заграждения на границе с РФ
Фото: строительство на границе (mvs.gov.ua)

С начала года обустроено 25 км противотранспортного рва

На границе с Россией в пределах Луганской, Харьковской и Черниговской областей продолжается активное инженерное обустройство государственной границы. Об этом сообщают пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что оборудуются системы видеонаблюдения и контроля, устраиваются заграждения, прокладываются переходы через сложные или нестандартные участки местности.

Также корректируются проектные решения, осуществляется реконструкция, строительство и обустройство объектов. Кроме того, разрабатывается проектно-сметный документ по инженерно-техническом обустройстве государственной границы в пределах Сумской области.

"На это время от начала года уже устроено более 25 километров протитранспортного рва, 6,4 км заграждений из спирали типа "Егоза", более 6 км раскладной дороги и несколько переходов через сложные участки", - говорится в сообщении.

Фото: строительство на границе (mvs.gov.ua)

Ранее в МВД сообщали, что проект "Стена" на границе с Российской Федерацией реализован на 30%. Отмечалось, что на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%.

Как известно, "Европейский вал" или "Стена" — проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.

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