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У ДПСУ заявляють про активне будівництво загородження на кордоні з РФ

Новини » Політика    19.04.2019 - 17:47
У ДПСУ заявляють про активне будівництво загородження на кордоні з РФ
Фото: будівництво на кордоні (mvs.gov.ua)

З початку року облаштовано 25 км протитранспортного рову

На кордоні з Росією в межах Луганської, Харківської та Чернігівської областей триває активне інженерне облаштування державного кордону. Про це повідомляють у прес-центрі Державної прикордонної служби України

Зазначається, що обладнуються системи відеоспостереження та контролю, улаштовуються загородження, прокладаються переходи через складні або нестандартні ділянки місцевості.

Також коригуються проектні рішення, здійснюється реконструкція, будівництво та облаштування об’єктів. Крім того, розроблюється проектно-кошторисний документ з інженерно-технічного облаштування державного кордону у межах Сумської області.

"На цей час від початку року вже улаштовано більше 25 кілометрів протитранспортного рову, 6,4 км загороджень із спіралі типу "Єгоза", понад 6 км розкладної дороги та декілька переходів через складні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Фото: будівництво на кордоні (mvs.gov.ua)

Раніше у МВС повідомляли, що проект "Стіна" на кордоні з Російською Федерацією реалізований на 30%. Наголошувалося, що на ділянці Харківської області, де цей проект практично завершено, рівень контролю над кордоном становить практично 100%. 

Як відомо, "Європейський вал" або "Стіна" — проект облаштування українського державного кордону з Росією. Він ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.

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