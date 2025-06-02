"Гнізда" для дронів на дахах будинків: ЗСУ знищили "ноу-хау" ворога (відео)

Російські військові вдалися до нових хитрощів для маскування запусків дронів. Для нових атак вони почали облаштовувати отвори в дахах цивільних будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий Кордон".
Окупанти вдалися до нових хитрощів для маскування запусків своїх безпілотників, облаштовуючи стартові позиції в отворах дахів цивільних будинків. Однак навіть такі "інновації" не рятують їх від пильного ока українських розвідників та влучних ударів FPV-дронів.
Оператори FPV-дронів "Сталевого кордону" виявили нову тактику противника.
"У прикордонних населених пунктах на території країни-агресора вони почали облаштовувати отвори в дахах цивільних будівель, через які здійснюють запуск і посадку БпЛА, намагаючись уникнути виявлення з повітря", - розповіли військові.
Однак, попри такі спроби маскування, розвідникам "Сталевого Кордону" вдалося виявити кілька таких стартових позицій.
Після виявлення по цих цілях було завдано точних ударів FPV-дронами, в результаті чого позиції разом з обладнанням та, ймовірно, операторами були знищені.
Зауважимо, що протягом доби 30 травня втрати РФ перевищили позначку в 1200 військових.
Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 145 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.