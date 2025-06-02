"Гнезда" для дронов на крышах домов: ВСУ уничтожили "ноу-хау" врага (видео)

Оккупанты прибегли к новым хитростям для маскировки запусков своих беспилотников, обустраивая стартовые позиции в отверстиях крыш гражданских домов. Однако даже такие "инновации" не спасают их от зоркого глаза украинских разведчиков и точных ударов FPV-дронов.

Операторы FPV-дронов "Стальной границы" обнаружили новую тактику противника.

"В приграничных населенных пунктах на территории страны-агрессора они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий, через которые осуществляют запуск и посадку БпЛА, пытаясь избежать обнаружения с воздуха", - рассказали военные.

Однако, несмотря на такие попытки маскировки, разведчикам "Стального Границы" удалось обнаружить несколько таких стартовых позиций.

После обнаружения по этим целям были нанесены точные удары FPV-дронами, в результате чего позиции вместе с оборудованием и, вероятно, операторами были уничтожены.