"Гнезда" для дронов на крышах домов: ВСУ уничтожили "ноу-хау" врага (видео)

Российские военные прибегли к новым хитростям для маскировки запусков дронов. Для новых атак они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15 мобильный пограничный отряд "Стальной Граница".
Оккупанты прибегли к новым хитростям для маскировки запусков своих беспилотников, обустраивая стартовые позиции в отверстиях крыш гражданских домов. Однако даже такие "инновации" не спасают их от зоркого глаза украинских разведчиков и точных ударов FPV-дронов.
Операторы FPV-дронов "Стальной границы" обнаружили новую тактику противника.
"В приграничных населенных пунктах на территории страны-агрессора они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий, через которые осуществляют запуск и посадку БпЛА, пытаясь избежать обнаружения с воздуха", - рассказали военные.
Однако, несмотря на такие попытки маскировки, разведчикам "Стального Границы" удалось обнаружить несколько таких стартовых позиций.
После обнаружения по этим целям были нанесены точные удары FPV-дронами, в результате чего позиции вместе с оборудованием и, вероятно, операторами были уничтожены.
Заметим, что в течение суток 30 мая потери РФ превысили отметку в 1200 военных.
Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.
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