ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гнатенко: проблемы страны не решить сменой министров

Новости » Политика     11.02.2020 - 21:59
Гнатенко: проблемы страны не решить сменой министров
Фото: Валерий Гнатенко (пресс-служба партии)

Политик убежден, частая смена министров ведет к экономической катастрофе в стране

Кадровые перестановки в Кабинете министров Украине не решат кардинально проблемы в стране. Об этом во время эфира на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко.

"На сегодня, к сожалению, нет кадровой политики на уровне Кабинета министров, нет кадрового резерва, готового заменить тот состав, который скоро, возможно, уйдет в отставку. Для того чтобы стать настоящим министром или премьер-министром, нужно время", - заявил политик.

Проблема нынешнего министерского состава, по его мнению, кроется в отсутствии профильного образования у глав ведомств.

"К сожалению, ряд министров не имеют профильного образования. Какая может быть стратегия развития у министерства при таком руководстве? Если замена министров будет проведена по такому же принципу, то нас ждет нечто подобное", - добавил Гнатенко.

Политик убежден, что улучшить ситуацию поможет развитие кадровой политики в министерстве, тогда как частить со сменой министров не стоит.

"Частая смена министров ведет к экономической катастрофе в стране", - резюмировал Гнатенко.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров Украины обнародовал зарплаты членов правительства за январь 2020 года.

Начиная с февраля 2020 года, зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии не будут превышать оклад.

Лукашев: законопроект о труде нарушает права работников Представители НБУ и Кабмина обсудили требования МВФ к Украине
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОппозиционная платформа За життя
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь