Гнатенко: проблемы страны не решить сменой министров

Фото: Валерий Гнатенко (пресс-служба партии)

Политик убежден, частая смена министров ведет к экономической катастрофе в стране

Кадровые перестановки в Кабинете министров Украине не решат кардинально проблемы в стране. Об этом во время эфира на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко.

"На сегодня, к сожалению, нет кадровой политики на уровне Кабинета министров, нет кадрового резерва, готового заменить тот состав, который скоро, возможно, уйдет в отставку. Для того чтобы стать настоящим министром или премьер-министром, нужно время", - заявил политик.

Проблема нынешнего министерского состава, по его мнению, кроется в отсутствии профильного образования у глав ведомств.

"К сожалению, ряд министров не имеют профильного образования. Какая может быть стратегия развития у министерства при таком руководстве? Если замена министров будет проведена по такому же принципу, то нас ждет нечто подобное", - добавил Гнатенко.

Политик убежден, что улучшить ситуацию поможет развитие кадровой политики в министерстве, тогда как частить со сменой министров не стоит.

"Частая смена министров ведет к экономической катастрофе в стране", - резюмировал Гнатенко.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров Украины обнародовал зарплаты членов правительства за январь 2020 года.

Начиная с февраля 2020 года, зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии не будут превышать оклад.