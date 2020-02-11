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Гнатенко: проблеми країни не вирішити зміною міністрів

Новини » Політика     11.02.2020 - 21:59
Гнатенко: проблеми країни не вирішити зміною міністрів
Фото: Валерій Гнатенко (прес-служба партії)

Політик переконаний, часта зміна міністрів веде до економічної катастрофи в країні

Кадрові перестановки в Кабінеті міністрів Україні не вирішать кардинально проблеми в країні. Про це під час ефіру на телеканалі ZIK заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко.

"На сьогодні, на жаль, немає кадрової політики на рівні Кабінету міністрів, ні кадрового резерву, готового замінити той склад, який скоро, можливо, піде у відставку. Для того щоб стати справжнім міністром або прем'єр-міністром, потрібен час", - заявив політик.

Проблема нинішнього міністерського складу, на його думку, криється у відсутності профільної освіти у глав відомств.

"На жаль, ряд міністрів не мають профільної освіти. Яка може бути стратегія розвитку міністерства при такому керівництві? Якщо заміна міністрів буде проведена за таким же принципом, то нас чекає щось подібне", - додав Гнатенко.

Політик переконаний, що поліпшити ситуацію допоможе розвиток кадрової політики в міністерстві, тоді як часто зі зміною міністрів не варто.

"Часта зміна міністрів веде до економічної катастрофи в країні", - резюмував Гнатенко.

Як писало РБК-Украина, раніше Кабінет міністрів України оприлюднив зарплати членів уряду за січень 2020 року.

Починаючи з лютого 2020 року, зарплати міністрам та іншим чиновникам будуть нараховуватися з прив'язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому премії не будуть перевищувати оклад.

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