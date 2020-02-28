Гнатенко: достижение мира - проблема, которую нужно решать всей страной

Фото: Валерий Гнатенко (zagittya.com.ua)

Политик подчеркнул, вопрос мира актуальнее всего стоит именно на Донбассе

Достижение мира на Востоке Украина - это реальная цель, которой нужно добиваться всей страной. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерий Гнатенко во время пресс-конференции в Дружковке Донецкой области, передает РБК-Украина.

"Почему мне сегодня близка идеология "Оппозиционной платформы - За життя"? Донбасс, юго-восток Украины показал нам на парламентских и президентских выборах свое волеизъявление - 50% людей поддержали одного из лидеров партии Юрия Бойко и саму партию", - отметил народный депутат.

Гнатенко подчеркнул, что вопрос мира актуальнее всего стоит именно на Донбассе.

"Когда мы говорим о мире, то для жителей Донбасса это не пустые слова. Я уже неоднократно говорил, что восприятие мира у жителей центральной, северной, западной Украины и восточной - совершенно разные вещи. И когда приезжаешь в Донецкую область, в первый же город - Славянск, понимаешь, что пережитое жителями Донбасса - не описать словами", - добавил Гнатенко.

Политик также отметил, что это стало одной из причин, повлиявших на формирование стратегии партии, ведь по его словам, в стратегии ОПЗЖ "мир - не просто слово, это реальная проблема, которую нужно решать всей страной".

Как писало РБК-Украина, ранее Валерий Гнатенко заявил, что совместное патрулирование Донбасса всеми участниками конфликта и представителями ОБСЕ поможет приблизить мир в Украине.