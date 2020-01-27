Гнатенко: мы должны передать новым поколениям память о том, что было во время Холокоста

Украинцы должны передавать следующим поколениям память о том, что делали нацисты в период Холокоста. Об этом во время мероприятий по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в городе Константиновка Донецкой области сказал народный депутат от "Оппозионная платформа - За жизнь" Валерий Гнатенко.

"Мы собрались, чтобы вместе почтить память тех, кто погиб на нашей земле такой страшной смертью в годы гитлеровской оккупации. Более пяти тысяч расстрелянных людей, три тысячи из которых были еврейской национальности", - заявил Гнатенко.

По его словам, Балка стала местом ненависти и боли.

"Я не знаю ни одной причины, которая могла бы оправдать зверства, чинимые на этой земле. С годами многое забывается. Но наша задача – передать новым поколениям память о тех страшных событиях, чтобы они никогда не повторились, чтобы человеконенавистническая идеология никогда не нашла себе место и последователей в украинском обществе", - резюмировал Валерий Гнатенко.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейского народа во время трагедии Холокоста.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился от имени правительства своей страны за неспособность защитить евреев во время Второй мировой войны.