Нетаньяху: Израиль всегда будет благодарен украинцам за помощь во время Холокоста

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху поблагодарил украинцев перед встречей с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста. Об этом он заявил перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нетаньяху рассказал, что вчера чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере.

"Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху обратился ко всем евреям.

Отметим, израильский мемориальный центр Яд Вашем был озадачен и опечален решением президента Украины Владимира Зеленского о передачи места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил ту трагедию.

В ответе отмечалось, что в Израиле проживают около 100 000 человек, переживших Холокост, и было бы невозможно пригласить хотя бы часть из них.