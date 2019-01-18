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Миграционная служба назвала число оформленных в 2018 году биометрических паспортов

Новости » Общество    18.01.2019 - 11:58
Миграционная служба назвала число оформленных в 2018 году биометрических паспортов
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)

В 2018 году было оформлено более 4,8 млн биометрических паспортов

В Украине в 2018 году было оформлено более 4,8 млн биометрических паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной миграционной службы Украины в Facebook.

По данным ГМС, в 2018 году было оформлено 1 336 270 паспортов в виде ID-карточек, что на 239 446 больше, чем в 2017 году. Также сообщается, что в прошлом году ГМС выдала 4 815 574 заграничных биометрических паспортов, что на 782 309 больше, чем в 2017 году.

Миграционная служба назвала число оформленных в 2018 году биометрических паспортов

Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 2 млн украинцев.

Как писало РБК-Украина, в 2018 году Государственная миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов. Сейчас украинцы имеют возможность подать заявление на оформление биометрического паспотра в режиме онлайн. Вместе с тем, для того, чтобы сделать фото и отсканировать отпечатки пальцев необходимо будет прибыть в Миграционную службу.

Отметим, ГМС начала оформление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу с 2015 года, а с 2016 года в Украине начато оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем.

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