Міграційна служба назвала кількість оформлених у 2018 році біометричних паспортів

Ілюстративне фото (twitter.com/Kabmin_UA)

У 2018 році було оформлено понад 4,8 млн біометричних паспортів

В Україні у 2018 році було оформлено понад 4,8 млн біометричних паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної міграційної служби України у Facebook.

За даними ДМС, у 2018 році було оформлено 1 336 270 паспортів у вигляді ID-карток, що на 239 446 більше, ніж у 2017 році. Також повідомляється, що минулого року ДМС видала 4 815 574 закордонних біометричних паспортів, що на 782 309 більше, ніж у 2017 році.

Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 2 млн українців.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році Державна міграційна служба запустила сервіс онлайн-реєстрації біометричних паспортів. Наразі українці мають змогу подати заяву на оформлення біометричного паспотра в режимі онлайн. Разом з тим, для того, щоб зробити фото та відсканувати відбитки пальців необхідно буде прибути до Міграційної служби.

Зазначимо, ДМС розпочала оформлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон з 2015 року, а з 2016 року в Україні розпочато оформлення паспортів громадян України у формі картки з безконтактним електронним носієм.