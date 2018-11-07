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Миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов

Новости » Общество    07.11.2018 - 14:11
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)

Однако, необходимо будет прибыть в Миграционную службу, чтобы сделать фото и отсканировать отпечатки пальцев

Украинцы смогут подать заявление на оформление биометрического паспотра в режиме онлайн. Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Соколюк объяснил процедуру подачи документов.

"Хочу представить еще один электронный сервис. Это сервис онлайн-регистрации биометрических документов", - сказал он, подчеркнув, что речь не идет о полном оформлении документов через Интернет, поскольку человеку необходимо будет прибыть в Миграционную службу для фотографирования и сканирования отпечатков пальцев.

Соколюк также заверил, что информация из заполненной анкеты не сохраняется на серверах Миграционной службы, а останется в виде распечатки или QR-кода у гражданина.

Напомним, паспорт гражданина Украины поднялся на 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018.

Добавим, что с начала действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом, преимуществами безвизовых путешествий уже воспользовались 1 миллион 290 тысяч украинцев.

 

 

В Украине используют 1,5 миллиона недействительных паспортов
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