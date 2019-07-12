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ГМС будет выдавать паспорта в день выборов в Раду

Новости » Выборы 2019    12.07.2019 - 16:18
ГМС будет выдавать паспорта в день выборов в Раду
Иллюстративное фото (dmsu.gov.ua)

Подразделения ГМС будут работать 20 и 21 июля

Подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) Украины будут выдавать оформленные ID-карты в день выборов в Верховную раду, 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГМС Украины.

Как сообщается, 21 июля состоятся внеочередные выборы народных депутатов Украины и ГМС будет способствовать тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины.

“Напоминаем, что паспорт гражданина Украины является основным документом для реализации права голоса на указанных выборах и основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в список избирателей. В соответствии с разъяснениями Центральной избирательной комиссии Украины (Постановление ЦИК № 1008 от 14 июня 2019), для участия в голосовании гражданам Украины не нужно подавать никаких дополнительных документов, кроме ID-карты или паспорта-книжечки, ведь обе формы паспорта являются равнозначными и самодостаточными”, - подчеркнули в ГМС.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Комитета избирателей Украины, в мажоритарных округах на выборах в Раду баллотируется 161 кандидат-однофамилец. 

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