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ДМС буде видавати паспорти в день виборів у Раду

Новини » Вибори 2019    12.07.2019 - 16:18
ДМС буде видавати паспорти в день виборів у Раду
Ілюстративне фото (dmsu.gov.ua)

Підрозділи ДМС працюватимуть 20 і 21 липня

Підрозділи Державної міграційної служби (ДМС) України будуть видавати оформлені ID-картки в день виборів у Верховну раду, 21 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДМС України.

Як повідомляється, 21 липня відбудуться позачергові вибори народних депутатів України і ДМС буде сприяти тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України.

“Нагадуємо, що паспорт громадянина України є основним документом для реалізації права голосу на зазначених виборах і підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчих дільницях особам, яким на день виборів виповнилося 18 років і які включені до списку виборців. Відповідно до роз'яснень Центральної виборчої комісії України (Постанова ЦВК № 1008 від 14 червня 2019), для участі в голосуванні громадянам України не потрібно подавати ніяких додаткових документів, крім ID-картки чи паспорта-книжечки, адже обидві форми паспорта є рівнозначними і самодостатніми", - підкреслили в ДМС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Комітету виборців України, у мажоритарних округах на виборах в Раду балотується 161 кандидат-однофамілець.

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